Курганская область задолжала десятки миллионов рублей за тушение лесных пожаров

Курган (Новый День, Ольга Федорова) –Арбитражный суд приступил к рассмотрению иска ФГБУ «Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр (КАСЦ)» МЧС России к департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Структура ведомства намерена получить от чиновников более 65 млн рублей, – пишет «Правда УрФО».

Соглашение между департаментом и представителями центра было подписано 30 июня, а его сумма составила свыше 75,7 млн рублей. Согласно договоренностям, Красноярский КАСЦ должен был провести тушение лесных пожаров с использованием воздушных судов Бе-200ЧС и Ми-8. Свою работу сибиряки выполнили, но денег в полном объеме не получили, что и заставило их обратиться в суд. Помимо 63,2 млн рублей основного долга, КАСЦ требует взыскать с департамента пени за нарушение сроков оплаты.

Власти Зауралья тем временем указывают, что долг перед Красноярским КАСЦ возник не по их вине – деньги не поступили из федерального бюджета. «Оплата произведена частично. <…> После поступления оставшегося объема федеральных субвенций на данные цели выплата будет произведена в полном объеме», – говорится в ответе пресс-службы правительства.

Стоит отметить, что других регионах, пользовавшихся услугами красноярцев, таких проблем не возникло. «Тут не только в долге вопрос. Рано или поздно его закроют. Скорее, речь должна идти о готовности к таким форс-мажорам. А Зауралье к этому явно не готово. Обеспечение тех же мобильных групп – это слезы, в профильных учреждениях бардак. Что о лесных пожарах говорить, если у нас столица региона не защищена от пожаров, а МЧС годами указывает мэрии на сотни нарушений, которые чиновники перманентно игнорируют», – описал ситуацию собеседник агентства, близкий к депприроды.

Показательным, с точки зрения источников агентства, выглядит и отсутствие губернатора на сентябрьской встрече с министром МЧС Александром Куренковым, по официальной версии, из-за болезни.

«Сомневаюсь, что личный разговор для Шумкова был бы приятным. Обнародованные благодарности за поддержку в тушении не в счет, это официоз. Вообще, в таких случаях, когда регион стал эпицентром ЧС, личная встреча должна проходить обязательно, вплоть до того, что подождут выздоровления. Но, видимо, губернатору не очень хотелось говорить о реальном положении дел», – высказывают собственные суждения собеседники издания, близкие к региональным властям.

Напомним, Курганская область в уходящем году оказалась в числе наиболее проблемных в отношении лесных пожаров. За опасный период в Зауралье было зарегистрировано, по данным федеральных властей, 446 возгораний на площади 123,7 тыс. гектаров.

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