Курганское правительство потратит на обслуживание своих Land Cruiser 3 млн рублей

Правительство Курганской области в 2023 году собирается потратить 3,1 млн рублей на техобслуживание и ремонт своих автомобилей «Toyota».

Согласно сайту госзакупок, победитель торгов должен будет устранять неисправности в 27 машинах. В основном это Toyota Camry 2006-2010 года выпуска, но есть и семь единиц Toyota Land Cruiser (самому новому внедорожнику 5 лет).

Курганские чиновники посчитали, что если у всего автопарка сломаются все детали, которые только можно предположить, то пришлось бы заплатить 40,5 млн рублей. Но исходя из лимитов бюджетных ассигнований на текущий год определили сумму в три миллиона.

Курган, Ольга Федорова

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