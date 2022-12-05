В Зауралье беженцам из Херсона дадут по 100 тыс. рублей и сертификат на жилье

Курганское правительство единовременно выплатит по 100 тыс. рублей каждому жителю Херсона и части Херсонской области вынуждено покинувшему место постоянного проживания и прибывшему в экстренном порядке в Зауралье на ПМЖ. Эти деньги предназначены для обзаведения имуществом. Соответствующее постановление 5 декабря подписал губернатор Вадим Шумков.

Кроме этого беженцам полагается социальная выплата на приобретение жилья на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов. Одинокие граждане получат сертификат на приобретение жилья площадью не менее 33 кв.м. на вторичном или первичном рынке региона. Семья из двух человек – на 42 кв.м. Семьи из трех и более человек получат по 18 кв.м. на каждого. Деньги будут зачисляться сразу на счет продавца.

Средства на единовременные выплаты и на приобретения жилья даст правительственный Фонд развития территорий.

Курган, Ольга Федорова

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