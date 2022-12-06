Завод сенатора загрязняет экологию в Кургане

Росприроднадзор в очередной раз уличил АО «НПО «Курганприбор» в серьезных нарушениях природоохранного законодательства. По результатам проверки было установлено, что продолжается неконтролируемый сброс загрязненных вод с производственных площадок в реку Черная, которая является притоком Тобола и входит в бассейн реки Обь. Аналогичные нарушения на предприятии зафиксированы и в прошлом году. При этом Росприроднадзор регулярно выдавал «Курганприбору» предписание об устранении экологических сообществ с 2014 года.

Помимо загрязнения воды, на предприятии также было установлено превышение нормы ПДК, связанное с устойчивостью к триоксиду диалюминия в 13 раз в 2021 году. А 2016 году на «Курганприборе» произошел разлив переработанных масел, приведший к загрязнению почвы и окружающей среды.

Напомним, завод принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова. Росприроднадзор объявил предприятию предостережение.

Курган, Ольга Федорова

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