В Курганской области растут собственные доходы бюджета

Собственные доходы бюджета Курганской области, несмотря на санкции и другие экономические сложности, продолжают расти, – похвастались в правительстве региона.

По информации департамента финансов, по итогам 11 месяцев 2022 года поступление собственных доходов в бюджет составило 27 млрд рублей (на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года), планируется, что к концу года сумма вырастет до 28,2 млрд рублей (это 150 % к 2018 году).

В 2022 году основными драйверами роста доходов бюджета области стали – налог на доходы физических лиц, доходы от акцизов с ростом на 8%, налог на прибыль предприятий и поступления в результате финансовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вместе с тем сокращается соотношение государственного долга региона к уровню собственных доходов бюджета – с 93% в 2017 году до 57,4 % в 2022 году.

Курган, Ольга Федорова

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