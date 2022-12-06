Курганский депприроды обвинили в некомпетентности и нарушении закона

Чиновников департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области обвинили в нарушениях ФЗ, регламентирующего установление нормативов накопления ТКО, а также правил утверждения новой редакции терсхемы по обращению с отходами в Зауралье.

Как сообщает «Правда УрФО», региональное правительство подготовило приказ об установлении новых нормативов накопления ТКО и объектах, подпадающих под его действие.

Чиновники решили провести приказ о нормативах исключительно через оценку регулирующего воздействия, и, как говорят специалисты рынка, он вступает в полное противоречие с постановлением Правительства РФ №269 «Об определении нормативов накопления ТКО». А помимо него, «какого-либо иного порядка их установления не существует».

Тем не менее, в документах оценки регулирующего воздействия предусмотрено сразу три варианта решения проблемы нормативов. Первый из них предполагает их установление, второй, напротив, дословно, «неустановление нормативов накопления ТКО для различных категорий потребителей». Еще одна графа пустует, вероятно, по мнению управленцев, в нее дополнительно могут быть внесены альтернативные предложения.

Собеседники «Правды УрФО» в федеральном отраслевом сообществе, однако, безапелляционно заявляют, что такая методика лежит за периметром действующих норм закона.

«Действующим законодательством не предусмотрен вариант, в котором нормативы накопления ТКО в регионе бы не устанавливались. Тем более, не предусмотрены иные варианты. Само по себе установление нормативов накопления ТКО не имеет никакого отношения к регулированию деятельности регоператоров, тем более, «Чистого города». Установление нормативов накопления ТКО регулирует взаимоотношения потребителей, устанавливая им возможность выбора способа коммерческого учета услуги по обращению с ТКО путем сравнения фактических данных об образовании ТКО с расчетными нормативами», – комментируют планы депприроды аналитики.

Уточним, для подчиненных губернатора Зауралья Вадима Шумкова тема нормативов ТКО стала крайне болезненной после того, как сначала Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга признал завышенным уровень, установленный на 2020-2021 годы, а затем Курганский облсуд отменил нормативы и по 2022 году. «По ним апелляция еще не прошла, решение в силу не вступило, но нет оснований сомневаться, что вступит», – предполагают наблюдатели.

Немаловажно, что для утверждения новых значений нормативов ТКО необходим длительный и трудоемкий предварительный процесс. В частности, на протяжении года необходимо производить замеры накопления отходов по всем категориям во всех муниципалитетах, а к этой работе ранее уже предъявляли серьезные претензии в прокуратуре.

К слову, ущерб от отмененных нормативов, по оценкам представителей бизнес-сообщества, только за 2020-2021 годы мог составить порядка 800 млн рублей. Такая ситуация, по мнению собеседников агентства среди предпринимателей, «может быть на руку лишь регоператору, ежегодно отражающему убытки в финотчетности, и его вероятным покровителям в региональном правительстве».

Не меньшее недоумение отраслевиков вызвало и отсутствие обязательных публичных общественных обсуждений новой редакции терсхемы обращения с ТКО.

«У рынка, безусловно, есть, что высказать по этому поводу. И здесь мы имеем дело с нарушением процедуры. Этот нормативно-правовой акт предполагает обсуждение в установленные регламентом сроки, чего бизнес, и без того задавленный растущими платежами за вывоз отходов, так и не дождался. Между тем уже это является основанием для отзыва терсхемы. Но, видимо, нам предлагают молчать и платить. И нельзя исключать, что все в итоге выльется в традиционные суды», – констатируют отраслевики.

Эти конфликты между тем увязывают с финансовыми потоками, циркулирующими в сфере.

«Это миллиарды рублей. Напомним, на ПМЭФ Шумков подписал соглашение с ППК «РЭО». Фигурировала цифра в 2,5 миллиарда. Это само по себе иллюстрирует объемы. Потоки в сотни миллионов аккумулирует у себя и регоператор, заинтересованный в максимальной непрозрачности схем, поскольку официально декларирует убытки. А бизнес, само собой, добивается минимизации трат. Не секрет, что по отмененным нормативам плата доходила до 600 тысяч, что у МСП сравнимо с годовой выручкой», – делятся оценками представители отраслевых структур.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»