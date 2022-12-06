К Новому году в Кургане появится очередной арт-объект

МБУ «Городской центр культуры и досуга» за 2,8 млн рублей покупает светодиодный арт-объект под названием Арка «Время чудес». Композиция предназначена для декоративного оформления площадей и больших пространств, она должна выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, – говорится в техзадании, размещенном на сайте госзакупок.

Как выглядит арт-объект – неизвестно, чиновники забыли прикрепить эскиз. Хотя в документации сказано, что он прилагается. Если судить по описанию, то конструкция представляет из себя входную группу замка: арки с часами по центру и боковых частей в виде ограждения. Высота арки – не менее 5,4 метров и не более 6,1м. ширина – не менее 9,3 метров. Согласно контракту, который заключат с победителем тргов, «Время чудес» должно появиться в областном центре до 31 декабря 2022 года.

Курган, Ольга Федорова

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