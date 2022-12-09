В курганском городе замерзают люди: в квартирах нет отопления

В Курганской области замерзают жители Петухово. В квартирах отключено отопление, – сообщают люди в соцсетях. Трубы котельной при этом дымят так сильно, словно город отапливается покрышками. Проблема повторяется ежегодно, походы по инстанциям не дают никакого результата, – жалуются курганцы.

«В квартирах 10 градусов! В каких-то домах вообще отопление отключено батареи ледяные. Кочегарки работают, весь город в дыму, а толку нет! Помогите распространить обращение, может дойдёт до нужных людей1 Ведь в квартирах живут детки, пенсионеры и просто люди, которые платят огромные счета!», – написала в группе «Инцидент Курган» в ВКонтакте Юлия Ефимова и приложила фото термометров, столбики которых застыли на 10 градусах тепла. Также она выложила фото коммунальной квитанции на сумму 7800 рублей.

Пользователи в комментариях отмечают, что так много приходится платить из-за дорогого топлива и отсутствия утеплителя на трубах. Хотя некоторые заявляют, что в Петухово топят соломой. Сейчас в котельной что-то сломалось, поэтому отопление отключили, – рассказывают жители. Даже в школьных классах температура не поднимается выше 11-14 градусов.

«Писали уже везде. У администрации округа один ответ: ведутся работы) К сожалению никто ничего не сделает, нужно признать, что жители г. Петухово, да и соседних посёлков, не нужны. Раньше была работа у людей, был отличный техникум, завод, с кочегарками было всё хорошо. А сейчас, работы нет, если есть, то за 5-10 тыс.! И это в 21 веке. Завод закрыли, техникум еле дышит. Очень печально конечно это всё. И повторю, писать не куда, никто ничего не исправит», – говорит Екатерина Евсеева.

Ольга Назарова упомянула курганского губернатора: «Вадим Михайлович, народ мерзнет в Петухово Курганской области! Разберитесь, пожалуйста, в данной ситуации».

Стоит отметить, что под постом уже начали отмечаться жители других районов Зауралья. Они сообщают о такой же проблеме.

«В п. Введенское в доме 26 по ул. Титова мы тоже замерзаем. Выше 18 градусов температура в квартире не поднимается. Ходим всегда тепло одетые в квартире. А у многих маленькие дети. За ноябрь платёжка за отопление в 2-х комнатной квартире 3587 рублей», – написала Эльвира Мар.

Курган, Ольга Федорова

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