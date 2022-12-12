Названа тройка продуктов, больше всего подорожавших за год в Кургане

Средняя потребительская цена на шлифованный рис в ноябре 2022 года в Курганской области составила почти 116 рублей за кг. Как сообщает Свердловскстат, за год этот продукт подорожал сильнее остальных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости – на 32,7%.

Сахар-песок занял вторую позицию – его цена с ноября 2021 года выросла на 25% и достигла 69 рублей за кг.

Третье место у соли (13,7 руб. за кг). Она подорожала на 23,4%.

Гречка же, которой в России принято закупаться в кризисные времена, наоборот подешевела. С ноября 2021 года цена на нее снизилась на 14% и составила 103,3 руб. за кг.

Курган, Ольга Федорова

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