Курганский депздрав закупает виагру

ГКУ «Медицинский информационно-аналитический центр в Курганской области» (учрежден региональным депздравом) закупает препарат «Силденафил» для увеличения и продления потенции (самая популярная торговая марка, под которой производится силденафил – «Виагра» – прим. ред.).

Начальная цена закупки 50,6 тыс. рублей за 4 тысячи таблеток по 25 мг. Привезти их поставщик должен до конца декабря.

Непонятно, зачем организации, занимающейся созданием единой информационной системы здравоохранения Курганской области, понадобилась виагра. В проекте контракта, впрочем, указано, что получателем является аптечный склад АО «Курганфармация». Примечательно, что в ноябре 2022 года «Курганфармация», наоборот, выступала поставщиком и продала МИАЦу силденафил на сумму 31 тыс. рублей.

Курган, Ольга Федорова

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