Блогер показал заколоченную лыжную базу в Шадринске, где вынуждены заниматься дети (ВИДЕО)

Блогер из Кургана Саня Кими снял ролик о плачевном состоянии закрытой лыжной базы в Шадринске. Она принадлежит частному собственнику, он не вкладывается в её модернизацию, но на базе по-прежнему занимаются любители лыжного спорта и в том числе дети из спортивных секций. Тренеры самостоятельно расчищают трассы. Видео появилось в канале автора 13 декабря 2022 года.

На первых кадрах – заколоченное здание лыжной базы. Автор поясняет – те, кто приходить побегать на лыжах, вынуждены переодеваться на морозе, нет удобств, негде согреться и невозможно сходить в туалет.

«Шадринск имеет единственную вот такую лыжную базу. Здесь рельеф уникальный, он позволяет создать трассу уровня кубка мира. Она в принципе такая и есть, если её расширить и всё сделать. Но пока всё держится на энтузиастах. Кроме любви к лыжным гонкам их ничего не мотивирует заниматься лыжным спортом. Думаете, много ребят и девчат придут заниматься лыжными гонками, имея такую лыжную базу?», – рассуждает спортсмен.

Во время обзора трассы блогер встретил тренера по адаптивному спорту, который чистил трассу самостоятельно. Он объяснил, что база находится в частных руках. Но тем не менее здесь проводятся гонки и занимаются дети. Выяснилось, что снегоход, который чистит трассу, городской. А бензин покупают в складчину – на средства лыжников.

О полноценном тренировочном процессе речи быть не может. «Спортивная школа в центре города. Я тренер по адаптивному спорту, мы вообще на другом конце города. То есть везём на машинах или пешком. Ближайший подъезд машины здесь в 500 мерах. Если холодно, то дети собрались, и мы поехали обратно», – объясняет мужчина. Его имя в ролике не названо.

Блогер просит распространить видео, чтобы как можно больше людей узнали о проблеме и ответственные чиновники начали её решать.

Шадринск, Наталья Ефремова

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