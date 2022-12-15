Губернатор Шумков раскрыл схему воровства в курганских УК

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, как в недобросовестных управляющих компаниях Зауралья наживаются на собственниках жилья.

«Невзирая на предупреждения, не забивая голову моралью, вполне упитанные дяди и тети уворовывают деньги жильцов, включая тех, кто получает минимальную пенсию, но платит аккуратно. И делают это, как и прежде, весьма незамысловатым способом, заключая фиктивные договоры на оказание услуг и включая в зарплатные ведомости «мёртвые души», – раскрыл Шумков секреты управляющих компаний.

Он призвал жителей бороться с такими «горе-управляйками», которые существуют в Зауралье наряду с порядочными ТСЖ и УК.

«Не давайте себя обманывать. Самостоятельно либо через старших по дому заставляйте подобные «лавки» отрабатывать каждый ваш рубль. Проверяйте их данные по расходным договорам и обязательствам, заключаемым на собранные у вас деньги. При наличии оснований сразу обращайтесь в госжилинспекцию, прокуратуру и суд, в зависимости от характера нарушений», – написал Шумков в своем телеграм-канале.

Курган, Ольга Федорова

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