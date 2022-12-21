Курганца задержали за незаконный вылов карасей

В Курганской области за незаконный лов рыбы задержан житель Куртамышского района. Мужчина установил снасти в водоеме природного заказника – озере Большое. До того, как на место приехала полиция, рыбак успел поймать 95 карасей, чем нанес государству ущерб в сумме 24 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – уточняют в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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