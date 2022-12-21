Курганская область признана самым пьющим регионом России

Курганская область в 2022 году вошла в тройку самых пьющих регионов России. Об этом сообщил депутат Госдумы, лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. На протяжении 10 лет организация проводит экспертно-аналитическое исследование последствий потребления алкогольной продукции в каждом субъекте РФ и составляет «Национальный рейтинг трезвости».

По итогам этого года в список самых трезвых регионов вошли: Чеченская Республика (1 место), Дагестан (2 место), Ингушетия (3 место), Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика (4 и 5 позиции соответственно).

Пятерка антилидеров:

85 место – Сахалинская область

84 место – Чукотский автономный округ

83 место – Курганская область

82 место – Республика Бурятия

81 место – Ненецкий автономный округ

Рейтингование Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Луганской Народной Республики и Херсонской области не осуществлялось в силу отсутствия статистических данных, – отмечают авторы исследования.

Курган, Ольга Федорова

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