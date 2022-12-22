С мусорного полигона в Кургане взыскали долг за вред природе

В Кургане Росприроднадзор взыскал с МУП «Шуховский полигон ТБО» более 8,2 млн рублей. Муниципальное предприятие не оплатило негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год.
В итоге надзорному ведомству пришлось взыскивать долги через суд. Росприроднадзор обратился в суд. В ходе судебного разбирательства МУП оплатило задолженность.
Курган, Ольга Федорова
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