Курганская область оказалась в хвосте итогового рейтинга регионов России-2022

Курганская область заняла 73 место из 85 возможных в итоговом рейтинге 2022 года, подготовленном экспертами агентства РИА Рейтинг.

Рейтинговый балл в исследовании – это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в уходящем году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Зауралье получило всего 35,616 балла. Для сравнения у лидера рейтинга – Москвы – 83,604 балла.

Остальные регионы УрФО, за исключением Челябинской области, которая заняла 25 место, вошли в ТОП-10.

Югра расположилась на 5 позиции, Ямал – на 6, Свердловская область – на 8, Тюменская область – на 10.

Курган, Ольга Федорова

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