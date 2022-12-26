В Курганской области подняли плату за капремонт

В Курганской области вырос минимальный размер взноса на капитальный ремонт. С 1 января 2023 года жители будут платить 10 рублей 30 копеек за квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. Соответствующее постановление 23 декабря подписал губернатор Вадим Шумков.

Ранее жители платили за капремонт 9 рублей 45 копеек.

Курган, Ольга Федорова

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