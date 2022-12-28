Глава Зауралья Вадим Шумков оказался в хвосте национального рейтинга губернаторов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков занял 62 место в Национальном рейтинге губернаторов по итогам 2022 года.

Из уральских губернаторов выше всего в рейтинге стоит глава Свердловской области Евгений Куйвашев – у него 9 позиция. На 11 месте – губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Челябинской области Алексей Текслер – на 13 месте, губернатор Тюменской области Александр Моор – на 17 месте, губернатор Югры Наталья Комарова – на 42 позиции.

Исследование подготовлено центром информационных коммуникаций «Рейтинг», его результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества самой широкой профессиональной и социальной принадлежности.

Курган, Ольга Федорова

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