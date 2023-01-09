Губернатор Шумков заявил, что Россия управляется пинками и молитвами

Губернатор Курганской области начал 2023 год с сарказма по поводу трудоспособности россиян. По его словам, лучше всего страной помогает управлять «пинок животворящий».

«Все многочисленные курсы обучения и повышения квалификации, многообразие инструментов материального и морального стимулирования, а также тренинги и коучинги, преломленные через реальный управленческий опыт, свидетельствуют только о том, что наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века «пинок животворящий», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Он не уточнил, кого конкретно имеет в виду – чиновников (своих подчиненных, федеральное руководство) или в целом все население страны.

Через 12 минут Вадим Шумков, подумав, опубликовал еще один короткий пост: «P.S. Потому в сложные моменты пинок и молитва, разумеется, вкупе с иными инструментами стимулирования оживляют нашу действительность гораздо быстрее и надежнее дорогущих, но часто бесполезных импортных аналогов».

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»