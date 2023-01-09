Курганцев научат зарабатывать самостоятельно

В Курганской области 23 января стартует образовательный курс «Азбука предпринимателя». В течение двухнедельного онлайн обучения всех желающих научат создавать свое дело, разрабатывать бизнес-проекты и получать гранты.

«Мероприятие подойдет для начинающих предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует связать свой путь с бизнесом, – уточнили в правительстве региона. – В завершении курса участники получат навыки и знания по оценке бизнес-идей, разработке и пошаговой процедуре составления бизнес-плана, о процедуре регистрации бизнеса и об источниках финансирования».

Программа курса разработана федеральной структурой по поддержке малого и среднего бизнеса АО «Корпорация МСП». Обучение проведут сертифицированные бизнес-тренеры. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Курган, Ольга Федорова

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