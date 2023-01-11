Жители курганского села колют лед на озере, чтобы добыть себе питьевую воду

Жители курганского села Мартино Макушинского района остались без питьевой воды. В населенном пункте нет централизованного водопровода, а вода из скважин течет такая, что ее не пьет даже скот, – сообщает «Область 45». В селе проживает более 100 человек, большинство из них пенсионеры.

«Раньше возил воду нам из Макушино МУП «УК» «Жилищник». Но вот уже несколько месяцев не возят. Мы не понимаем почему. У нас старики вынуждены ходить на озеро и колоть лед, чтобы добыть себе питьевую воду», – рассказали журналистам местные жители. Они добавили, что обращения в администрацию округа и в МУП не помогают – на них никто не реагирует.

Следственный комитет начал доследственную проверку. «Все обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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