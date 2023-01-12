Губернатор Шумков радуется отъезду дармоедов

Губернатор Курганской области заявил о предстоящей смене системы ценностей в обществе. По его словам, эгоизм и жажду потребления заменят труд и чувство долга.

«Отъезд апологетов эпохи потребления и откровенных дармоедов предопределяет и постепенное увядание культивируемых ими ценностей, выдаваемых за исключительные достижения демок'атии, – написал губернатор в своем телеграм-канале. – Не сразу, но последовательно притязательные права без обязанностей, приоритет потребления и беспрестанных пошлых развлечений должны уступать место созиданию, труду и чувству долга».

Курган, Ольга Федорова

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