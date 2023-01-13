Статистики рассказали, сколько зарабатывают курганские чиновники

Средняя зарплата курганских чиновников в 2021 году составила 49 409 рублей. Такие данные в предоследний день 2022 года опубликовал Свердловскстат. Согласно информации службы статистики, сотрудники органов законодательной власти и представительных органов муниципальных образований Курганской области получали в среднем 52 854 руб.

Работники федеральных органов исполнительной власти – 53 320 руб., региональных – 51 476 руб., муниципальных – 29 455 руб. Зарплата курганцев, работающих в контрольно-счетных органах и избирательных комиссиях муниципальных образований, в среднем составила 55 062 рубля.

Больше всех зарабатывают те, кто трудится в судебной системе и в прокуратуре – 79 703 рубля. В этой сфере выше всего укомплектованность кадрами – 97 процентов. Самый большой дефицит работников в региональной власти – 78 процентов.

Всего в Курганской области на конец 2021 года Свердловскстат насчитал 17 363 чиновника.

Курган, Ольга Федорова

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