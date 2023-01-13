В Кургане задержали вандала

В Кургане полиция задержала вандала. Ночью 8 января пьяный 22-летний житель областного центра разбил ногами стекло на одном из остановочных комплексов. Материальный ущерб составил более тридцати тысяч рублей.

Вину молодой человек признал и раскаялся в содеянном. «Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД по Курганской области.

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