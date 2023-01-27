Чиновники не решили вопрос с закрытием фекального озера в Кетовском округе

Решения по «фекальному» озеру-накопителю Чаши в Кетовском округе нет. Речь идёт о санкционированном месте слива жидких бытовых отходов. Местные жители неоднократно били тревогу и просили прекратить засорять водоём и найти другое место для слива фекалий. Такое же требование к местным чиновникам выдвигал суд, но проблема до сих пор не решена, очистные сооружения в Кетово не появились. Как сообщил 27 января глава муниципалитета Олег Язовских, власти до сих пор не утвердили решение по ликвидации отстойника, есть только обсуждаемые варианты.

«Попытка закрыть Чаши уже была несколько лет назад. Но почему звучит вопрос о рентабельности? Стоимость вывоза (ЖБО – прим.ред.) взлетает сразу. Мы работаем над этой проблемой, решаем вопрос, чтобы часть перебрасывать на Керамзитный завод, где посёлок Керамзитный, там такая же точка приёма. И ещё решаем вопрос по другому направлению, не хотел бы о нём сегодня озвучивать. Но по решению, я думаю, что Чаша, конечно, будет закрыта. Эту задачу ставит природоохрана и федеральный уровень», – отметил г-н Язовских в прямом эфире паблика ЦУР Курганской области «Вконтакте».

Напомним, в 2021 году пруд Чаши действительно был закрыт, причиной стало его переполнение. Администрация вынуждена была запретить вывоз фекалий из септиков в этот водоём. Весной 2020 года была аналогичная ситуация – власти даже вводили режим ЧС. Ситуация повторяется из года в год, но пока чиновники не представили внятного сценария решения проблемы.

Кетовский район, Наталья Ефремова

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