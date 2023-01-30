В Курганской области придумали как побороть it-мошенничество

В Курганской области силовики совместно с финансовыми организациями разработают дополнительные меры по предотвращению it-мошенничества.

Как рассказал совещании в региональном правительстве замначальника полиции УМВД России по Курганской области Роман Колпаков, планируется сформировать в банках такой порядок обслуживания граждан, при котором между получением заемных средств и дальнейшими операциями с ними был бы некий временной разрыв, который позволил бы гражданину одуматься.

Кроме того, предлагается оповещать родственников заемщика о его намерении взять в банке крупную сумму денег, чтобы родные могли повлиять на решение человека и не дали ему совершить ошибку.

По данным УМВД России по Курганской области, за 2022 год у жителей региона разными способами было изъято порядка 228 млн рублей. Всего было совершено 2040 преступлений, связанных с it-мошенничеством, что составляет 30% от всего объема совершенных мошенничеств и 15% – от всех видов преступлений. Мошенники часто вынуждают граждан не только расстаться с накоплениями, но и брать непосильные для них кредиты.

Курган, Ольга Федорова

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