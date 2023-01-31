В Кургане начнется ремонт Чеховского мост

В Кургане 15 февраля начнется ремонт Чеховского путепровода. Возможность движения по мосту для горожан будет сохранена на максимально возможный период, – сообщили в мэрии.

«Принято решение на время демонтажных работ организовать движение транспорта по временной реверсивной схеме с использованием светофоров. По согласованию с ГИБДД их отрегулируют так, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность. И только после окончания демонтажных работ Чеховский путепровод полностью закроют для движения транспорта, так как этого требуют технологические особенности работ», – рассказали в администрации города.

Из Заозерного в центр Кургана можно будет уехать двумя маршрутами: по проспекту М. Голикова, далее по проспекту Машиностроителей; через микрорайон Северный – по улицам Панфилова, Гвардейская, Земнухова и далее на Омскую, по направлению к Некрасовскому путепроводу.

Еще один вариант объезда – выезд с улицы Мостостроителей на улицу Загородная под железнодорожными путями. В ближайшее время там установят светофор, чтобы пешеходы и автомобилисты не создавали друг другу препятствий.

Также, на период закрытия Чеховского путепровода, свой маршрут изменят некоторые автобусы. Для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом, разработана новая схема движения: доехав до остановки «2-й микрорайон», пассажиры будут организованно переходить по железнодорожному переходу на улицу Загородную и там, на остановке, садиться в автобус с таким же номером. В администрации города подчеркнули – при пересадке на автобус с тем же номером маршрута пассажирам не придется снова платить за проезд, они смогут воспользоваться билетом, купленным до пересадки.

В 2023 году в Кургане под ремонт заходят два мостовых сооружения – Чеховский путепровод и Бурово-Петровский мост через р. Тобол. В городской администрации отмечают, что ремонт Бурово-Петровского моста будет проводиться без его полного закрытия: полосы перекроют поочередно. Это позволит сохранить транспортную доступность в данном направлении.

Курган, Ольга Федорова

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