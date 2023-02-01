В Кургане люди плачут из-за транспортной реформы и теряют сознание в автобусах

Жители Кургана продолжают ежедневно жаловаться в социальных сетях на транспортную реформу, устроенную чиновниками. Схему движения изменили уже месяц назад, но словам горожан, автобуса по-прежнему приходится дожидаться час-полтора. При этом в него невозможно войти, настолько переполненным он приходит. Люди пишут, что пассажирам приходится буквально ходить по головам друг друга.

«Мы, жители СНТ Дарина, мкр. Осиновка, ТСН Прогон, поворот на сады Просвещенец, Пригородный 1, Пригородный 2 и другие поселки по пути следования автобуса№18, прочувствовали на себе реалии транспортной реформы. Нам оставили один маршрут №18 (раньше ходило два: 308 и 359). Мы просто утром не можем попасть в автобус, мы и наши дети стоим на остановке более часа, чтоб уехать в школу, на работу, в больницу, – написала в группе «Реальный Курган» Наталья Своя. – Не спорю, автобусы утром ходят, но до нас они доходят уже переполненные, у них не открываются двери (ну просто не могут, потому что народа столько, что двери просто придавлены, а если и откроют, то боюсь, что люди оттуда просто вывалятся). И мы вынуждены с 6 часов утра ждать менее переполненный автобус, а это не один час. Мало того, что мы мёрзнем, мы ещё и не успеваем к назначенному времени никуда. Мы стоит в потёмках (так как освещения у нас нет, от слова совсем, как дорог и тротуаров), замёрзшие и отчаявшиеся. Плакать хочется от такой, какой-то безысходности что ли. Если, слава богу, втиснулись каким-то образом (стиснув зубы и поджав живот), то дальше квест продолжается: то нужно кого-то выпустить, то кого-то впустить, что вообще невозможно сделать. И вот едешь так и думаешь, а ведь ещё пересадка и снова эти мучения. Русская рулетка – уедешь, не уедешь. Войдёшь, не войдёшь...А если вошёл, едешь и думаешь: «Вот было б хорошо, чтоб все ехали до вокзала (конечная)». Когда ждёшь следующий автобус, чтоб пересесть, опять те же мысли, но к ним ещё добавляются «успею не успею». В итоге: с утра настроения нет, весь на нервах и уже устал, пока добрался до точки назначения».

«И в такой давке вынуждены ездить пожилые люди, дети, беременные, больные, хотя даже для здорового, полного сил человека такая поездка – большой стресс и напряг. Это издевательство. Я как-то потеряла сознание в маршрутке от духоты, но не упала, потому что падать было некуда, только рюкзак из рук выпал», – рассказала Анна Ефимова.

«Всю администрацию города в отставку! С лишением права занимать любую должность в любом государственном учреждении! Прокуратура города Кургана, вы же контрольно-надзорный орган, где контроль? Где надзор?», – спрашивает Дикс Трош.

Ранее жалобу в следственный комитет направила жительница микрорайона Глинки Марина Соловьева. Женщина на морозе простояла с маленьким плачущим ребенком больше часа. Вместе с ней автобуса дожидались еще порядка 10 школьников.

В Кургане Курган, Ольга Федорова

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