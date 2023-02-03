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Пятница, 3 февраля 2023, 10:12 мск

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Губернатор Шумков предложил Сербии войти в состав РФ

Фото – тг-канал Вадима Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил Сербии войти в состав России. Так он отреагировал на заявление президента Александра Вучича об угрозе Запада закрыть Сербии вход в Евросоюз.

«Сербии надо заявить о намерении о присоединении не к ЕС, а о включении в ЕАЭС, а затем, последовательно, и в состав РФ. На следующий же день вся еврорать будет «бить копытом» об их порог», – написал курганский губернатор в своем телеграм-канале.

Курган, Ольга Федорова

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