Курганские власти внедрят новые технологии в домах престарелых

В правительстве Курганской области заявили о внедрении «новых технологий по уходу за пожилыми людьми».

«Например, теперь в Лесниковском доме-интернате будет внедряться система внутреннего волонтерства – когда одни более здоровые жители интерната будут заботиться в меру своих сил и возможностей о других. И это будет способствовать не только их продуктивной занятости, но и улучшению эмоционального состояния», – описала новации пресс-служба губернатора.

Этим современным методам оказания помощи людям, живущим в домах престарелых, курганских чиновников научили на специальном семинаре в Москве.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»