Губернатор Шумков хочет упростить процедуру лишения водительских прав для наркоманов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил без суда лишать людей, состоящих на учете в наркологическом диспансере, водительских прав и разрешений на оружие. Такой вывод можно сделать из заявления главы Зауралья, которое он сделал в своем телеграм-канале.

«Обсуждали с коллегами вопросы автоматического изъятия разрешений на хранение и ношение оружия, а также прав на управление транспортными средствами у лиц, официально поставленных на наркологический учет. Сегодня это происходит по-иному. Более сложно. С рассуждениями о правах человека, – написал Вадим Шумков. – Права человека – это важно. Но ещё более важны права многих других ни в чём не повинных людей на жизнь и здоровье, включая малолетних ребятишек, которых граждане, употребляющие наркотики, подвергают опасности.

По словам губернатора, он дал поручение дополнительно отработать сверку списков, стоящих на учете людей, в ручном режиме.

Курган, Ольга Федорова

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