Курганские власти хотят разрешить рубку заповедных лесов

Правительство Курганской области хочет предельно сократить площади нескольких особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые, по оценке РАН, являются «самыми ценными региональными землями природно-заповедного фонда». Об этом чиновников попросили коммерсанты, – пишет Правда УрФО.

Как следует из документов, областной депприроды готов урезать территории Белозерского и Шатровского заказников до 80%, а Юргамышского – до половины.

На эти планы уже отреагировали в Москве. Представители МОО «Экспертный совет по заповедному делу», в который входит группа ученых РАН, направили обращение на имя губернатора Вадима Шумкова. Авторами письма выступили экс-глава Минприроды РФ, членкор Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян и заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий.

«Экспертный совет по заповедному делу полагает, что исключение из состава указанных государственных природных заказников участков их территорий (даже при условии увеличения площади ООПТ в других районах области) приведет к существенному ухудшению состояния ценных природных комплексов и явится нарушением действующего законодательства РФ, в связи с чем представляется недопустимым», – заявили в федеральном научном сообществе.

Белозерский, Шатровский и Юргамышский заказники создавались в целях сохранения ценных объектов животного мира таежной зоны. В частности, объектами особой охраны являются занесенные в Красные книги России и Курганской области большой подорлик, орлан-белохвост, беркут, филин, бородатая неясыть, чернозобая гагара и большой кроншнеп.

Кроме того, в заказниках сохраняются ценнейшие природные сообщества сосновых боров подтаежной зоны, которые в случае сокращения площадей и перевода в статус эксплуатационных лесов будут вырублены.

В региональном экосообществе также настроены категорически против урезания территорий ООПТ, предполагая в этих намерениях «плохо закамуфлированную коррупционную составляющую».

«Если выведут эти площади, то там будет и сплошная рубка, и охота для VIP-персон. Это по факту уничтожение животного мира, поскольку компенсация – просто фикция», – пишет издание со ссылкой на свои источники.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»