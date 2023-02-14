В Кургане перекрывают Чеховский мост для автобусов

С 15 февраля на Чеховском мосту в Кургане начинаются ремонтные работы. С 10 часов движение легкового транспорта по путепроводу будет осуществляться в реверсивном режиме. Грузовой и общественный транспорт пойдет в объезд.

«Завтра до 10.00 часов легковой транспорт сможет проехать по путепроводу в обычном режиме. Реверсивная схема движения заработает после прохождения основного потока, – сообщили в мэрии. –«Реверсивное движение по одной полосе Чеховского путепровода будет временным. Когда осуществлять дальнейшие работы с частичным перекрытием будет невозможно, путепровод для движения транспорта будет полностью закрыт».

На период ремонта мост курганцам предлагают воспользоваться пригородными поездами. Для удобства пассажиров время стоянки на остановочном пункте в Заозерном микрорайоне (о.п. 352 км) будет увеличено.

В мэрии добавили, что на сайте администрации Кургана создан специальный раздел, где содержится вся информация по ремонту Чеховского путепровода и работе общественного транспорта и схемах объезда.

Курган, Ольга Федорова

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