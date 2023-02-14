Артист Гальцев, которому не дали выступить на родине в Кургане, обратился к губернатору Шумкову

Российскому комику, уроженцу Курганской области Юрию Гальцеву не дали выступить на юбилее малой родины. Об этом артист написал в своем телеграм-канале. Денег за свое выступление Гальцев не просил, хотел поздравить земляков бесплатно. Об этом он сообщил на встрече с предпринимателями перед Новым годом в Кургане.

«На что получил ответ, мол, мы все решим! Я загорелся этой идеей и тут же позвонил в Санкт-Петербург директору Театра эстрады, попросив отменить все спектакли 5, 6, 7 февраля, что она и сделала. – рассказывает Гальцев. – Ну а далее была нескончаемая череда переписок со взявшимися выступить посредниками в организации моего прилета местных общественных деятелей, они же предприниматели. То они ссылались на некоего Тимофея Панченко (глава регионального департамента информполитики – прим. ред.), правую руку губернатора, который волокитит вопрос, то на департамент культуры, и самое обидное, что лейтмотивом всегда звучало, мол, Юра, ты же знаешь, у нас в Кургане все так решается...».

По словам артиста, все это время он ждал, спектакли в афишу не возвращал и был уверен, что будет выступать на юбилее Курганской области.

«Я выступаю в госпиталях перед нашими ранеными бойцами, я провожу благотворительные акции, у меня аншлаги концертов, спектаклей, телеэфиров, – и только на родине, получается, мне не рады?! Апогеем стало, когда эти деятели объявили мне, что праздничных торжеств по случаю юбилея области... не будет. Соответственно, а не пойти ли вам, Юрий Николаевич, со своими патриотическими чувствами. И как давай валить друг на друга, на чиновников всех уровней, называя их фамилии, – так, что я схватился за голову от этого мракобесия. Противно, ребята!», – резюмирует Гальцев. Он добавил, что всегда выступал на юбилее области – и в 60 лет, и в 70, и никогда не брал с земляков ни копейки.

«Обидно, что я не смог разделить радость с земляками, искренне люблю и горжусь своей областью. Помогаю ее культуре, церквям, простым людям, много лет безвозмездно проводил фестиваль «Середина лета», знаю каждую улочку и пишу песни о любимой родине! ...А праздник состоялся, большой, в филармонии, повод-то замечательный. Только праздник состоялся без Юрия Гальцева». – пишет Гальцев и обращается к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. – И вот что я думаю, уважаемый губернатор Вадим Михайлович Шумков, а не пора ли нам познакомиться и пообщаться лично, чтобы решать вопросы эффективнее, без посредничества плеяды «активистов» от бизнеса и культуры, которые не умеют отвечать за слова, доводить начатое дело до конца, чем провоцируют то, что в телеграм-каналах склоняют ваше доброе имя, а нашему Кургану создают репутацию города Глупова. Давайте уже развеем стереотип, что «в Кургане ВСЕ так, Юра, ну ты же понимаешь!" Иначе Салтыков-Щедрин какой-то получается».

Курган, Ольга Федорова

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