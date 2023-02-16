Курганская область вошла в десятку регионов с самым низким качеством жизни

Курганская область заняла 77 место в рейтинге качества жизни населения в регионах – 2022, подготовленном экспертами агентства РИА Рейтинг. Исследование проводилось с учетом 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Общими факторами, влияющими на состав последней десятки в рейтинге, являются невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки ниже 40, что значительно ниже среднего по стране уровня.

Лидером рейтинга стала Москва, последнюю позицию занимает Республика Тыва.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»