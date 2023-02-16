Губернатор Шумков уехал в Челябинск

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня работает в Челябинске. Здесь он принимает участие в совещании по вопросам национальной безопасности, которое проводит секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В повестку мероприятия войдет вопрос технологического суверенитета Российской Федерации.
В своем телеграм-канале Вадим Шумков уже запостил фотографию с танком из столицы соседней Челябинской области.
Курган, Ольга Федорова
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