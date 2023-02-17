Губернатор Шумков назвал ошибкой вступление России в ВТО

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что членство России в ВТО не имеет никакого смысла и мешает развитию страны.

«Страны, являющиеся создателями и основными рулевыми этой организации, ввели против РФ санкции и украли её деньги, взорвали продуктопроводящую инфраструктуру, причинив колоссальный ущерб ряду стран-участников ВТО, что абсолютно несопоставимо с принципами этой организации. Потому её правила никто из их написавших не соблюдает и соблюдать не планирует, – написал глава Зауралья в своем телегам-канале. – Само вступление в ВТО для страны с такими особенностями и размерами, как Россия, было ошибкой, поскольку лишь закрепляла её зависимое положение в отношении финансово-экономических «метрополий», резко снижая суверенность принимаемых в этих сферах решений, и облегчало вывод денег из страны. Время вступления РФ в ВТО практически ознаменовало завершение периода быстрого роста российской экономики. И вряд ли это простое совпадение».

Курган, Ольга Федорова

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