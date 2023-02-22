В Зауралье сократилась численность рабочей силы

В Курганской области численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше за год сократилась на 4,7 тыс. человек. В декабре 2022 года этот показатель составил 358,9 тыс. человек, в то время как в декабре 2021 года он составлял 363,6 тыс. человек, – сообщает Свердловскстат.

Безработными в декабре прошлого года числились 20,9 тыс. человек (в декабре 2021 года – 26,6 тыс. чел.).

Соответственно снизился уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы). В декабре 2022 года он составил 5,8 %, в аналогичном периоде 2021 года – 7,3 %.

Курган, Ольга Федорова

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