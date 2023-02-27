В Зауралье будут готовить операторов БПЛА

В Курганской области будут готовить специалистов для управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков.

«Получаем лицензию на подготовку специалистов для управления БПЛА. Поручил коллегам доработать детали и в кратчайшие сроки развернуть такую подготовку на базе одного из учебных заведений региона», – написал глава Зауралья в своем тг-канале. Никаких подробностей ни губернатор, ни правительство не раскрыли.

Курган, Ольга Федорова

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