Губернатор Шумков не явился на возложение цветов к Вечному огню 23 февраля, но сходил в церковь

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, который 23 февраля не пришел на торжественную церемонию возложения цветов к Вечному огню, накануне появился в новом Казанском храме в селе Чимеево.

«В Прощеное воскресение мы в храме, как и полагается))), – написал в своем тг-канале Вадим Шумков. – Сегодня передаем Курганской епархии вновь отстроенный каменный храм в селе Чимеево для размещения в нем Чимеевской иконы Казанской Божией Матери».

Новый храм в Белозерском районе был построен на месте сгоревшей в 2019 году церкви, 26 февраля здесь прошел первый молебен.

Основные работы по обустройству здания завершены. Впереди роспись помещений. Снаружи храм будет покрашен в голубой цвет, также планируется подсветка и благоустройство территории.

В церкви разместят главную святыню Чимеевского монастыря – чудотворную икону Казанской Божьей Матери, которую после пожара восстановил курганский иконописец Андрей Ваньков. Пока она находится в небольшом храме монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша», – рассказали в пресс-службе правительства.

Стоит отметить, что в День защитника Отечества, 23 февраля, губернатор Шумков проигнорировал торжественную церемонию возложения цветов к Вечному огню «Спасибо тебе, солдат». Память воинов вместо него почтили заместители губернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова.

Курган, Ольга Федорова

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