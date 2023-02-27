«Курганфармация» закупает гламурные кемпинги в старый курганский санаторий

Предприятие «Курганфармация» закупает глэмпинги в санаторий «Сосновая роща». Стоимость домиков – 3,4 млн рублей за 4 штуки. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В проекте договора указано, что глемпинги нужно поставить в посёлок Искра Звериноголовского района, в санаторий Сосновая роща.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков говорил, что в санатории начинается модернизация. Сколько на это уйдёт средств, из каких источников финансируется обновление и что конкретно включает в себя модернизация – неизвестно.

«В этом году начинается модернизация санатория «Сосновая роща». Проект также рассчитан на 2-3 года», – сообщал глава региона в своём телеграм-канале 24 февраля 2023 года.

«Курганфармация» принадлежит правительству Курганской области.

Звериноголовский район, Наталья Ефремова

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