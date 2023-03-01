Губернатор Шумков назвал бывшие республики СССР огрызками, участвующими в разрушении России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что развал СССР не привел к стабильности на границах РФ. По его словам, чтобы спасти себя от дальнейшего разрушения российскому руководству нужно вновь вернуть себе имперское мышление.

«Тот, кто считает, что с распадом Советского Союза всё закончилось и сложилась некая устойчивая система с прочными границами, глубоко заблуждается. Во-первых, часть получившихся, не имевших никогда прежде собственного опыта государственности огрызков обречены периодически драться между собой, выясняя отношения и возбуждая застарелые межнациональные конфликты. Разумеется, при прямом участии спецслужб «поборников истинной демок'атии». Стимулируется установление внутренних порядков, при которых национальные богатства активно расхищаются и вывозятся на запад местечковыми вороватыми элитками. А во-вторых, как показал пример бывшей Украины, Грузии, Прибалтики и Молдавии, многих из них активно используют и будут использовать исключительно против России, для целей её внешнего разрушения, параллельно пытаясь взорвать и саму Россию изнутри. Далее в наборе «демок'атических перспектив» для нас – очередное «смутное время» с целой серией междоусобных гражданских войн, грабеж природных ресурсов и окончательный распад. Такова цена отказа от собственного исторического пути ради встраивания в «американскую мечту» и чуждый западный миропорядок. Такова цена отказа от имперского мышления и имперского пути. Россия может быть только сильной, или её не будет совсем», – написал губернатор в своем тг-канале.

Курган, Ольга Федорова

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