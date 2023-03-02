В Кургане полностью закрывают Чеховский мост

В Кургане С 4 марта полностью закрывается для движения транспорта Чеховский путепровод. Это связано с необходимостью дальнейшего проведения демонтажных работ, которые невозможно выполнить с частичным ограничением движения, – пояснили в мэрии города.

В настоящее время на правой стороне путепровода со стороны Заозерного выполнен демонтаж тротуарных плит, также полностью демонтировано тротуарное ограждение. Для дальнейших работ необходимо завести на объект тяжелую строительную технику, которая не сможет безопасно работать при реверсивном движении.

«Отсутствует безопасный радиус разворота гусеничного экскаватора, невозможно установить кран. Кроме того, при погрузке демонтированного материала возможно падение арматуры, старого асфальтобетона на полосу, выделенную для движения транспорта. Для того, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов и дать возможность тяжелой строительной технике работать, необходимо перекрыть путепровод», – рассказал заместитель директора подрядной организации Николай Линдт.

В администрации Кургана напомнили, что на период ремонта Чеховского путепровода жители Заозерного могут воспользоваться путями объезда через проспект Голикова, Северный микрорайон или улицы Загородная и Автозаводская. Для выезда на Загородную для жителей Заозерного и Левашово в районе тоннеля под железнодорожными путями установили светофор.

Курган, Ольга Федорова

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