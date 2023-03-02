В Кургане взрывом газа выбило окно в пятиэтажке

В Кургане 2 марта около шести часов вечера в одной из квартир дома № 18 по ул. Перова произошел взрыв газа.

Ударной волной выбило оконные рамы и повредило перегородочную стену между ванной и туалетом пострадавшей квартиры. Повреждений соседних помещений нет. Основным конструкциям здания – несущим перекрытиям и стенам – ущерб не нанесен.

«Пострадавших в результате происшествия нет. Системы жизнеобеспечения дома также функционируют в штатном порядке. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с портативным газовым баллоном», – сообщила в своем телеграм-канале глава Кургана Елена Ситникова. Она добавила, что на месте ЧП работают правоохранительные органы, которые после проведения проверки вынесут процессуальное решение.

Собственником квартиры, где произошел взрыв, является пенсионерка. Женщина проживала вместе с сыном. Им на время ремонта администрация города предоставит гостиницу.

Курган, Ольга Федорова

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