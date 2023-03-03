В Кургане бродячая собака напала на школьницу

В Кургане уличная собака укусила ребенка возле школы. Об этом написала мама пострадавшей школьницы в группе «Курган. ЧП и ДТП» «ВКонтакте» 3 марта 2023 года. В мэрии предложили оставить заявку на отлов в Дирекции парков и скверов и пожаловались на трудности отлова. Также там посоветовали писать жалобы в полицию на соседей, у которых обаки гуляют самостоятельно.

«Задолбали уже эти собаки! Почему никто не контролирует их отлов?! Вчера возле 75 школы мою дочь укусила собака. Дочь очень напугалась, плакала. Поехали в травпункт, поставили укол и ещё нужно будет полгода ездить и ставить уколы! Сегодня в школу боится идти! Надеюсь, этот комментарий увидит Администрация города Кургана и примет нужные меры!», – написала Кристина Француз и приложила фото укусов.

Похожее сообщение появилось в другой группе – «Интересный Курган».

«Прошу срочно принять меры! Северный за магазином «Метрополис» по адресу Садовая,52 бегают большие 4 собаки, точнее они там уже живут. Вчера моя свекровь шла и увидела, как мальчик кричал: «Помогите»... Собака накинулись на него, уронила его на снег, и те 3 собаки подбежали... Сзади шли 2 девочки с 1 класса, напугались тоже... Свекровь отогнала их сумками, и ей помог дяденька с тросточкой. А если бы не они? Мальчика бы истерзали всего..»,– написал анонимный пользователь.

Под первым постом представители мэрии посетовали, что им трудно ловить собак и сообщили, что в городе есть приют для животных.

«В Кургане работает муниципальный приют для животных без владельца. Всего за 2022 год по заявкам граждан отловлено 197 животных без владельца – 179 собак, 22 кошки. Поймать животных непростая задача, ведь они мигрируют в течение дня по городу на большие расстояния в поисках пищи или мест для размножения. Также известно, что половина собачьих стай состоит именно из домашних животных, выпущенных на «самовыгул» безответственными хозяевами.

Вместе с тем сообщаем, что с 01.10.2022 изменились данные организации для подачи заявки на отлов животных без владельцев. Заявку можно подать в МБУ города Кургана «Дирекция парков и скверов» в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Красина, стр. 27А, позвонить по телефону: 8(3522) 24-17-25, или направить заявку на электронную почту: dpis2021@mail.ru. В заявке необходимо указать контактную информацию о заявителе – ФИО и номер контактного телефона, а также место нахождения и количество животных без владельцев. Если Вы уверены, что у собаки есть владелец, но он не принимает должные меры по содержанию животного (например, не кормит, отпускает на свободный выгул и т.д.), Вы можете обратиться в ближайший отдел полиции с заявлением для принятия мер административного воздействия в отношении хозяина собаки», – написали чиновники.

Курган, Наталья Ефремова

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