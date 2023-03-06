Путин оценил развитие Курганской области при Шумкове как «неплохо» и «стабильно»

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщается 6 марта 2023 года на официальном сайте Кремля. В ходе разговора глава государства оценил развитие региона, а глава региона попросил дополнительную финансовую поддержку.

В завершении беседы президент обратил особое внимание губернатора Зауралья на рынок труда. «На что хотел бы обратить внимание – это на рынок труда, уровень безработицы. Надеюсь, что те инвестпроекты, о которых вы сказали, помогут эти проблемы нам и вам в регионе решать эффективнее. А в целом всё, в общем, стабильно и неплохо», – сказал президент.

Доклад г-на Шумкова включал оценку ситуации по нескольким направлениям.

Промышленность

Шумков сообщил, что в регионе работают 5 промышленных парков и строится ещё 2, «а до конца 2025 года их будет девять». Он попросил у президента отменить лимит таких парков для регионов (деньги на создание парков даёт федерация, поэтому решение принимает федеральный центр – прим.ред.)

Ещё одна просьба Шумкова касалась продления действия льгот на территориях опережающего развития (ТОР).

«Мы обратились на имя Мишустина Михаила Владимировича в Правительство с просьбой как раз продлить срок действия [льгот для резидентов] ТОРов. Там в чём суть? Налоговые льготы, особенно в части страховых взносов, действуют только первые три года работы ТОРа, а потом они прекращают своё действие. Мы попросили продлить на весь срок действия ТОРов весь перечень налоговых льгот», – отметил губернатор.

Путин ответил только на просьбу о ТОРах. «Предложения ваши по поводу продления сроков по ТОРам, по поводу того, чтобы сделать эту систему более эффективной, тоже считаю своевременными и востребованными», – отметил он.

Социальная сфера

Вадим Шумков попросил президента выделить дополнительные средства на несколько социальных объектов. Это необходимо в связи с ростом цен, объяснил глава региона.

«Здесь, Владимир Владимирович, небольшая просьба – рассмотреть возможность увеличения финансирования по всем трём объектам: это онкодиспансер, школа в Кургане, школа в Шадринске. Поручение формировалось в 2019 году, сметная стоимость рассчитывалась тогда же. Но инфляция уже цены переставила. Нам пришлось торговать для того, чтобы не сорвать исполнение Вашего поручения, только часть объекта – без благоустройства, без оснащения. Мы это сделали, мы сегодня строим. Но разрыв по кассе составляет по онкодиспансеру порядка 75 миллионов рублей, а по двум школам – 1500 и 1100 [мест] – 862 миллиона рублей. Письма, папки – у вас, в правительство мы также передали. Просьба нас поддержать. Это 2023-2024 финансовый год, соответственно», – цитируют г-на Шумкова на сайте Кремля.

Президент ответил только на вопрос про онкодиспансер. «Да, онкодиспансер нужен. Татьяна Алексеевна Голикова такое поручение получит – проработать вместе с вами, с соответствующими заинтересованными ведомствами эти вопросы», – сказал Путин.

Убыль населения и низкая рождаемость

По версии губернатора Шумкова, тяжёлая ситуация в демографии связана с тем, что в Курганской области ещё до его назначения губернатором снизилось число женщин, которые могли бы родить ребёнка.

«Достаточно тяжёлая ситуация с демографией. Она объяснима. На 330 тысяч снизилась численность населения с 1991 по 2018 год. Количество женщин фертильного возраста с 2010 по 2017 год снизилось более чем на 30 процентов. То есть достаточно тяжёлая ситуация. На сегодня здесь относительно низкая доля трудоспособного населения, а также достаточно высокая доля неработающего населения. Вместе с тем работаем в этом направлении», – заявил г-н Шумков.

По его данным, по номинальной начисленной средней зарплате за последние 3 года произошёл рост более чем на 30% – на сегодня в регионе она составляет 38,4 тыс. рублей.

Москва, Курган, Наталья Ефремова

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