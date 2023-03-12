Курганцы просят губернатора Шумкова почистить дороги в селах: из-за снега дети не ходят в школу, нет хлеба и медпомощи

Жители нескольких деревень Курганской области оказались отрезанными от цивилизации из-за нерасчищенных от снега дорог. Люди остались без хлеба, дети не ходят в школу, скорая помощь не доезжает до пациентов. Об этом люди написали в соцсетях.

«Надеемся этим постом обратить внимание В.М Шумкова на никому ненужные деревни. Столкнулись с такой проблемой в Лебяжьевском р-не, начиная от самого р.п. Лебяжье вплоть до пересечения с Макушинским районом (где все прочистили) всю трассу замело. Такие деревни как: Лисье, Калашкое, Песьяное, Лопатки и многие другие оказались отрезаны не только от всего света, но и от друга, при том, что на 3 деревни зачастую одна школа. В связи с этим дети не могут добраться в школу, хлеб не может доехать до магазина, скорая, которая была вызвана пожилому человеку, вылетела с трассы, так и не добравшись до нас. Председатель связался с главой района (А.Р Барч), на что тот ответил, что трасса в отличном состоянии. Т.к. ситуация никак не изменилась, нашему председателю стало стыдно, что люди жалуются, а он ничего не может сделать, потому что глава только отмахивается от нас, он подал заявление на увольнение. Прошу помочь нам с этой проблемой, хоть нас и мало, но мы тоже люди», – написала в группе «Инцидент Курган» Кристина Чапочкина.

В комментариях пользователи написали автору поста, что жаловаться губернатору Шумкову бесполезно.

«Шумкову похрен на вас и на всех», – считает Денис Кондратов.

«Человек, к которому вы обращаетесь, считает таких как вы нытиками», – пишет Ольга Лапина.

«Зато в городе 10 тракторов едут, метут пустой асфальт перекрывая три полосы! Где надо вас там нет, а где не надо вас там 10!», – добавляет Наталья Силаева.

«А потом они придумывают, как деревни возрождать... Да поэтому и бегут люди из деревень, ни работы, и учёбы, ни медпомощи, сидят без хлеба из-за снега. А нет снега – сидят без хлеба, потому что поля пустые промёрзли...нет снега, значит опять гореть будет скоро», – резюмирует Юлия Гаврилова.

Напомним, 6 марта на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Вадим Шумков доложил, что бесконечные жалобы населения на нечищеные дороги стали одним из поводов для муниципальной реформы по объединению районов в округа.

«К сожалению, Владимир Владимирович, модель была недееспособна. Для понимания, органы местного самоуправления были представлены тремя уровнями: сельский совет, сельская дума; районная администрация, районная дума; и город, который является административным центром, райцентр – тоже администрация, тоже дума. Низкое количество сборов и, скажем так, неполная дееспособность, что раздражало граждан и подвигало их по каждому поводу, начиная от расчистки дороги и завершая бытовыми вопросами, обращаться на «Прямую линию» либо к президенту, либо к губернатору», – сказал Путину Шумков.

Однако очевидно, что реформа не избавила губернатора и президента от этой проблемы – жалобы из районов все так же не находят отклика у местных глав и переадресовываются на областной и федеральный уровни.

Курган, Ольга Федорова

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