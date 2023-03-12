Жители Кургана живут без дорог и уличного освещения (ФОТО)

В Кургане жители микрорайона Чистое поле пожаловались на отсутствие дорог и уличного освещения.

«Уже устали слушать отговорки и читать отписки нашей администрации. Живем в поселке Чистое поле. К нашему дому (2-ая Чистополевая 35 «а») уже 10 лет не могут сделать дорогу и уличное освещение. Конкретно говорится об улице Далматовская и 2-ая Чистополевая. За воротами заросшее поле. И столбы для освещения. Как говорят нам в администрации. принадлежащие СУЭНКО. Поэтому никто не может провести там освещение. А дороги говорят в посёлке есть. Так что непонятно, чего мы от них хотим», – написала в группе Курган I курганские.ру Марина Волкова.

Она приложила фото дороги, пояснив, что земельный участок под дом был выделен ее семье по специальной программе, как многодетной. Но поскольку дорога здесь отсутствует, подобраться к домам на ул. Чистополевой невозможно. Построить дорогу самостоятельно люди не могут, поскольку по территории проходит газопровод.

Стоит отметить, что бесплатные земельные участки, которые в Курганской области выдают многодетным семьям, часто непригодны для проживания – не имеют необходимых коммуникаций, инфраструктуры или расположены в болотистой местности. Из-за этого многие семьи не могут пользоваться полученной землей.

Вместо того, чтобы обеспечить семьи нормальными участками, курганские власти предложили отбирать у многодетных семей бесплатную землю, если люди в течение 5 лет не построили на ней дом. Такой законопроект с подачи губернатора Вадима Шумкова депутаты областной думы направили в Госдуму. В феврале 2023 года Госдума отклонила эту инициативу.

Курган, Ольга Федорова

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