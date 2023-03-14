В Кургане можно бесплатно получить профессию оператора БПЛА

В Курганской области с конца марта начнут готовить операторов беспилотных летательных аппаратов. Как рассказал директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров, обучение будет организовано на базе лагеря «Чумляк», в Центре развития современных компетенций и в Курганском технологическом колледже.

«Работу начнем по двум направлениям. Первое – это краткосрочные курсы (от 100 до 200 часов) по подготовке операторов БПЛА на базе лагеря «Чумляк», а также на базе Центра развития современных компетенций. Обучение будет состоять из двух частей – дистанционная форма, где будут основы теории управления, и основная часть (80% времени) – практические занятия. Второе направление – обучение на базе курганского технологического колледжа. Далее планируем расширить это на районные центры, в которых есть учреждения среднего профобразования», – рассказал Андрей Кочеров.

Обучение будет бесплатным. За счет областного бюджета чиновники обещают выучить на операторов БПЛА тех, кто готовится подписать контракт для прохождения службы в армии, и добровольцев, которые примут участие в СВО. Подбор студентов будет осуществляться совместно с военкоматом.

«С апреля-мая мы будем готовы обучать вообще всех желающих, потому что операторы беспилотников нам очень пригодятся для контроля за лесными массивами и сельхозугодьями», – сказал Кочеров.

Курган, Ольга Федорова

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