За год население Зауралья сократилось почти на 11 тыс. человек

Численность населения Курганской области за 2022 год сократилась на 10 706 человек. В том числе, за счет естественной убыли – на 58,3%, миграционной убыли – на 41,7 %.

На 1 января 2023 года (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года), по данным Свердловскстата, в Зауралье проживает 761 546 человек, в том числе городское население – 489 102 человека, сельское население – 272 444 человека.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом отмечено снижение на 12% (870 человек) числа родившихся и на 24,3 % (4041 человека) числа умерших. При этом число умерших в области все равно превысило число родившихся в 2 раза.

Курган, Ольга Федорова

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